«Атол» и «Лаборатория маркировки» подготовят фармацевтическую отрасль к маркировке

«Атол» и Центр дополнительного профессионального образования «Лаборатория маркировки» (Track & Trace Educational Center) заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на повышение уровня знаний и квалификации представителей фармацевтической отрасли в области цифровой маркировки, систем мониторинга и противодействия нелегальному обороту лекарственных препаратов.

В рамках соглашения компании договорились об оснащении оборудованием и программным обеспечением трех учебных центров «Лаборатории маркировки»: на базе Сеченовского Университета в Москве, Санкт-Петербургского Химико-Фармацевтического Университета и Воронежского Государственного Университета. Автоматизированные рабочие места с онлайн-кассами, программным обеспечением, 2D-сканерами, терминалами сбора данных «Атол» помогут сотрудникам фармацевтических предприятий, импортеров и дистрибуторов, аптечных и лечебных учреждений получить практические навыки по работе с маркированными лекарственными препаратами в соответствии с профилем деятельности.

Программа предусматривает совместную разработку учебных материалов для аптечных учреждений, медицинских организаций и стоматологических клиник. Презентация дополненной автоматизированными рабочими местами программы повышения квалификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, задействованных в обороте лекарственных препаратов, пройдет в учебных центрах на базе Санкт-Петербургского Химико-Фармацевтического Университета и Воронежского Государственного Университета.

«"Лаборатория маркировки" стала платформой, где совместными усилиями всех участников оборота лекарственных средств аккумулирован коллективный опыт, который упростит переход к маркировке и обороту маркированных препаратов. В партнерстве с компанией "Атол" мы расширили спектр подготовки профильных специалистов. Те участники оборота, кто работает в регионах от Калининграда до Владивостока, используют онлайн-обучение, а центральные регионы пройдут очный курс и сразу получат знания и отработают навыки на новом оборудовании», – сказал Владимир Плохих, генеральный директор «Лаборатории маркировки».

«Для сохранения непрерывности процессов продажи лекарственных средств в соответствии с законодательством бизнесу правильнее отработать все возможные ошибки, связанные с маркировкой, до обязательного срока 1 июля. Обучающие курсы – одна из возможностей без риска для действующего бизнеса подготовить сотрудников к работе с новым регламентом. "Атол" не только разрабатывает оборудование и ПО для работы с маркировкой, но и активно занимается образовательным направлением, обучая партнеров и клиентов в онлайн- и офлайн-форматах новым требованиям. Партнерство с "Лабораторией маркировки" стало для нас логичным продолжением начатой работы», – отметила Оксана Колчина, исполнительный директор компании «Атол».