Группа «Дымов» перенесла ИТ-системы в облако МТС

МТС сообщила о реализации провайдером #CloudMTS проекта по организации облачной инфраструктуры для сельскохозяйственных активов группы «Дымов» — одного из крупнейших в России производителей мясных изделий. В целях цифровизации бизнеса группы «Дымов» в облако перенесены все ИТ-системы, которыми пользуются три животноводческих комплекса.

В облаке функционируют корпоративные ИТ-ресурсы животноводческих активов: базы данных, учетные и аналитические системы. Например, на облачную площадку #CloudMTS перенесены базы данных 1С и интегрированная с ними система управления животноводческим комплексом PigExpert. Для доступа к облаку компания использует собственные каналы связи МТС.

Переход в облако позволил повысить эффективность взаимодействия территориально распределенных подразделений за счет консолидации ИТ-ресурсов и централизованного доступа к ним. Кратно выросла скорость работы сервисов по сравнению с традиционным подходом. В среднем на 25% сократились затраты, связанные с эксплуатацией ИТ-оборудования.

«Входя в число лидеров отечественного рынка мясопереработки, «Дымов» реализует проект цифровой трансформации бизнеса. В основу digital-изменений ложатся облачные технологии, которые позволяют ускорить бизнес-процессы и сделать их более управляемыми. Мы рады, что группа «Дымов» снова выбрала нас в качестве партнера. Помимо облачных решений, с 2003 года компания пользуется услугами мобильной и фиксированной связи МТС», – сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

«Группа «Дымов» — это современный и открытый к новому производитель мясных продуктов. Постепенно мы трансформируем бизнес, делая его более цифровым и технологичным. С помощью облачных решений мы оптимизировали работу сельскохозяйственных активов холдинга, обеспечив их централизованным доступом к ИТ-системам. Зная МТС как надежного и годами проверенного партнера для бизнеса, мы выбрали облачные сервисы компании. В 2020 году мы планируем расширение сотрудничества и миграцию в облако ИТ-ресурсов производственных площадок», – отметил руководитель департамента ИТ группы «Дымов» Никита Лапотышкин.