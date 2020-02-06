Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

«Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей

Бизнес Инвестиции и M&A

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 002P-01R объемом 15 млрд руб. в размере 6,65% годовых. По условиям размещения срок обращения облигаций составит семь лет с даты начала размещения, номинал одной облигации — 1 тыс. руб.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 002P-01R пройдут на Московской бирже 19 февраля 2020 г.

Средства от размещения пойдут на финансирование общекорпоративных потребностей, в том числе финансирования денежной составляющей комплексной сделки по консолидации 100% долей в «Tele2 Россия».

Организатором размещения облигаций выступил МКБ.

«Мы продолжаем использовать инструмент облигационных займов для наращивания в своем портфеле “длинных” денег по привлекательной ставке. Низкая инфляция и смягчение денежно-кредитной политики монетарными властями формируют благоприятную рыночную конъюнктуру, позволяющую нам снижать стоимость нашего долга, удлиняя сроки его погашения, поддерживая таким образом комфортную для компании структуру», — сказал старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

Другие материалы рубрики

Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли

В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть

Microsoft, EY и Startupbootcamp помогут российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок

Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress

ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java

Аркадий Волож отдал акции «Яндекса» своей семье

Техника

Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей

Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM

Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов

Топ-9 программ для создания 3D-моделей
Показать еще
Профиль месяца

На какие проекты расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет

Игорь Никитин

министр ИТ Пермского края

Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Какое железо выбрать для приватных облаков Артак Оганесян, Epam: Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты