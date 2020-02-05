Ростех разработал новое поколение оборудования для военного гидрометцентра

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал новое поколение оборудования для приема данных от гидрометеорологических спутников для Вооруженных Сил РФ. Новая аппаратура позволит получать спутниковые снимки высокого разрешения в расширенном диапазоне частот.

«Сюжет МФ» − многофункциональный базовый пункт, предназначенный для оперативного приема, обработки и анализа гидрометеорологической и геофизической информации, поступающей от космических аппаратов гидрометеорологического назначения.

Комплекс «Сюжет МФ» имеет два стационарных варианта комплектации и один мобильный. В мобильный комплект поставки входят вычислительные средства и переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования. Оборудование предназначено для использования как в стационарных, так и в полевых условиях, и имеет высокую степень защиты от механических повреждений и воздействия факторов погоды.

По сравнению с предыдущим поколением аналогичной аппаратуры новый многофункциональный пункт позволяет осуществлять прием спутниковых снимков высокого разрешения в C и Х диапазонах частот.

Новинка выполняет обработку космической метеорологической информации и рассчитывает на ее основе такие параметры, как температура поверхности суши и моря, высота верхней границы облаков, тип и интенсивность осадков, влагосодержание почвы. Комплекс отображает полученные в результате вычислений данные в виде таблиц или накладывает на электронные карты. Новое оборудование может быть интегрировано в автоматизированные системы управления специального назначения и применяться для создания геоинформационных систем.

«Распространенные гидрометерологические сервисы не соответствуют требованиям информационной безопасности и не могут применяться в Вооруженных Силах. Для гидрометеорологического обеспечения армии используются специальные пункты приема информации. Новый комплекс «Сюжет-МФ», созданный предприятиями «Росэлектроники», позволяет получать точную и детальную информацию о погоде. Предварительные испытания изделия прошли успешно, комплекс готов к выходу на государственные испытания», − сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Разработчиком аппаратуры выступил НИИ Телевидения, программное обеспечение для комплекса было создано специалистами НИИ программных средств, оба предприятия входят в состав «Росэлектроники».