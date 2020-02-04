В концерне «Автоматика» назначен первый заместитель гендиректора

Заместитель генерального директора по науке и производству концерна «Автоматика» Андрей Новиков назначен первым заместителем генерального директора - генеральным конструктором концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех.

Андрей Новиков до прихода в концерн «Автоматика» работал генеральным директором «РНТ». В разные годы Новиков реализовал несколько крупных федеральных проектов, в том числе создание информационно-аналитической системы Федерального казначейства, первой очереди информационно-аналитической системы комитета финансового мониторинга (ныне Федеральная служба по финансовому мониторингу), системы обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи и другие. Все реализованные проекты были выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

«Главной целью в концерне «Автоматика» для меня является сохранение высоких темпов развития при создании комплексов аппаратуры и систем автоматизированного управления в интересах различных заказчиков. Вторая цель – это развитие тематики с учетом задач, поставленных в рамках национальных проектов, в частности, наиболее важный и широкий круг задач в рамках проекта «Цифровая экономика». Третья – обеспечить консолидацию сил и возможностей всех предприятий Концерна в различных звеньях, начиная от разработки и заканчивая реализацией и внедрением решений в структуры наших заказчиков», - сказал Андрей Новиков.

По его словам, одной из целей также является укрепление научной базы, а также расширение научных исследований по совершенствованию имеющихся решений и выработке новых вместе с Российской академией наук (РАН).