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Клиенты Райффайзенбанка смогут оплачивать покупки часами Swatch

ИТ в банках Техника

Держатели карт Mastercard Райффайзенбанка теперь могут оплачивать покупки часами швейцарского производителя Swatch. Для начала использования нужно просто привязать карту Mastercard Райффайзенбанка в приложении Swatchpay, доступном на iOS и Android. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Согласно последнему исследованию, проведенному Райффайзенбанком среди жителей разных городов России, расплачиваться бесконтактным способом предпочитают 56% опрошенных, из них 43% предпочитают оплату при помощи бесконтактной банковской карты, а 13% — телефон, часы или браслет.

«Клиенты Райффайзенбанка на данный момент совершают с помощью смартфонов, часов или браслетов более 16% всех операций. Возможность оплачивать покупки с помощью часов одного из самых популярных часовых брендов в мире порадует их владельцев и сделает бесконтактные платежи еще более удобными», — сказал Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Сервис Swatchpay доступен только держателям карт Mastercard. Его поддерживают шесть моделей из специальной коллекции Swatchpay, оснащенные модулями NFC.



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