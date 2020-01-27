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Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ объявил о том, что клиенты банка в возрасте от 18 до 25 лет в 1,5 раза увеличили частоту использования онлайн-каналов банка. В 2019 г. три из четырех пользователей этого возраста регулярно совершали свои операции через «ВТБ-Онлайн». При этом большинство из них используют для этого платформу Android.

По результатам исследования, проведенного ко Дню студента, в 2019 г. доля активных пользователей мобильного приложения «ВТБ-Онлайн» в возрасте от 18 до 25 лет составила 11%. Ежемесячное количество операций, совершенных ими в «ВТБ-Онлайн», увеличивалось в среднем на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Доля молодых пользователей мобильного банка, которые отдали свои предпочтения телефонам с операционной системой Android, выросла на 4 п.п. и достигла 57%. Доля IOS, наоборот, снизилась до 43%. Самыми популярными услугами стали оплата сотовой связи (34% от общего объема операций), переводы с карты на карту (31%) и переводы физическим лицам (25%).

Всего по результатам 2019 года молодые клиенты заходили в мобильное приложение ВТБ 90 млн раз, в то время как интернет-версией воспользовались лишь 1,6 млн раз.

«Мы видим положительную динамику объема транзакций у молодых клиентов. Нам интересна эта аудитория, поскольку в будущем им предстоят крупные события: покупка первого автомобиля, квартиры, ремонт, получение дополнительного образования и прочее. В 2020 году мы намерены значительно расширить число цифровых продуктов в ВТБ-Онлайн, чтобы пользоваться им было максимально удобно всем категориям клиентов», - сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

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