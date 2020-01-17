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Microsoft полностью перейдет на отрицательный уровень выброса углерода к 2030 году

Microsoft в лице генерального директора Сатьи Наделлы и других первых лиц компании официально заявила о намерении к 2030 г. достигнуть отрицательного уровня эмиссии углерода, а к 2050 году полностью устранить последствия выбросов за все время с момента основания компании в 1975 году. Также Microsoft намерена инвестировать в развитие технологий по устранению углеродного следа $1 млрд и помогать своим клиентам в сокращении выбросов.

Инициатива предполагает: уменьшение собственного углеродного следа. К 2030 г. Microsoft намерена достичь отрицательного уровня углеродной эмиссии, удаляя больше, чем производя. Сокращение выбросов включает в себя переход на возобновляемые источники энергии для всех ЦОДов, зданий и кампусов к 2025 г., а также полную электрификацию внутреннего автопарка. К 2050 г. компания планирует полностью удалить свой углеродный след, как от прямых выбросов, так и за счет потребления электроэнергии, за все время с момента ее основания. Для этого будет использоваться ряд методов, таких как, к примеру, посадка и восстановление лесов, секвестрация углерода (улавливание углерода в почве), биоэнергетика со связыванием и хранением углерода (BECCS) и прямой захват воздуха (DAC); создание инновационного фонда на $1 млрд. В течение следующих четырех лет компания планирует выделить $1 млрд в рамках нового Фонда климатических инноваций, чтобы ускорить развитие прогрессивных методов, технологий и научных разработок по сокращению выбросов углерода и их вывода из атмосферы; помощь экосистеме партнеров и клиентов. Microsoft будет разрабатывать и внедрять технологии, которые помогут партнерам и клиентам сократить собственные углеродные выбросы. В частности, новый инструмент Microsoft Sustainability Calculator способен прогнозировать объем углеродной эмиссии от использования облака Azure, визуализируя результаты в Power BI. Это поможет клиентам оценить объем текущих выбросов и потенциально оценить экологическую пользу от полноценной миграции в облако. В следующем году Microsoft намерена интегрировать экологические принципы в процессы закупок и логистики, что будет способствовать сокращению углеродных выбросов нашими поставщиками.

Ежегодно Microsoft планирует публиковать отчет Environmental Sustainability Report, где будет приводить статистику о проделанной работе. Также компания намерена создать все необходимые условия для того, чтобы сотрудники компании могли внести свой вклад в общие усилия по сохранению климата.



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