Mail.ru Group расширяет видеоинвентарь для рекламодателей

Mail.ru Group расширяет видеоинвентарь рекламной платформы myTarget. Обновление позволит запускать out-stream ролики в новостных лентах социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» при продвижении сайтов, а не только мобильных приложений. Для создания кампаний в myTarget не требуется привязка к группам бренда в социальных сетях. Рекламодатели смогут использовать один из наиболее интерактивных форматов для увеличения узнаваемости бренда и роста конверсий на собственных ресурсах за счет охвата активной аудитории соцсетей.

С помощью инструмента можно запускать горизонтальные и квадратные ролики в лентах мобильных приложений VK и ОК, а также в веб-версии ОК.

Для запуска out-stream видеорекламы при продвижении сайта клиентам необходимо выбрать цели «Трафик», «Охват» или «Посещение точек продаж» при настройке кампаний в myTarget. Расширенный выбор видеоформатов позволит адаптировать креативы под релевантные устройства пользователей и запускать еще более нативные кампании сразу в двух социальных сетях.

Видеоролики не должны превышать 30 секунд, тогда как объем загружаемого файла должен быть не больше 90 МБ. Дополнительные технические требования к форматам:

Квадратное видео (1:1) – минимальная ширина и высота 600x600 пикселей;

Горизонтальное видео (16:9) – минимальная ширина и высота 640x360 пикселей.

myTarget не только развивает новые рекламные технологии, но и совершенствует существующие инструменты для удобства рекламодателей и повышения эффективности кампаний.