Все подразделения Schneider Group в России перешли на ЭДО

Все подразделения Schneider Group в России перешли на электронный документооборот. В системе «Контур.Диадок» международная консалтинговая компания обменивается документами с клиентами, подрядчиками и поставщиками.

Перевод документов в электронный вид помогает Schneider Group экономить — расходы на ведение документооборота снизились на треть. При этом скорость обработки и подписания документов выросла на 30%. Сотрудники тратят меньше времени на ручные операции с документами и в любой момент могут проверить их статус.

Во всех филиалах Schneider Group в России установлено интеграционное решение «Контур.Диадока» — готовый модуль для «1С». Руководители согласуют и подписывают электронные документы в веб-интерфейсе. Если сотрудник с правом подписи находится в командировке, это не влияет на скорость перемещения документа.

До перехода на электронный документооборот (ЭДО) компания сталкивалась с долгим возвращением оригиналов. Клиенты Schneider Group работают в разных городах. На доставку подписанных экземпляров из удаленных регионов, например, с Крайнего Севера или Дальнего Востока, раньше мог уйти целый месяц.

Юрий Красильников, менеджер ИТ-проектов по бизнес-приложениям Schneider Group, сказал: «При реализации проекта ЭДО были достигнуты поставленные цели по повышению эффективности документооборота и сокращению затрат. Мы трансформировали в электронный вид бизнес-процессы по обработке входящих и исходящих документов. В результате добились прозрачности документооборота и ускорения обмена с клиентами, подрядчиками и поставщиками. Сотрудникам понравился простой и понятный интерфейс сервиса, оперативное решение вопросов службой поддержки в случае ошибок. Офисы Schneider Group находятся в восьми странах, поэтому для нас важна бесперебойная работа системы ЭДО из любой точки мира».

Ольга Кулагина, менеджер по развитию корпоративных клиентов «СКБ Контур», сказала: «Эффективность перехода на ЭДО определяется в том числе грамотным проведением подготовительного этапа. Мы с коллегами из Schneider Group предварительно проанализировали цепочку бумажного документооборота. В существующей схеме работы заменили звенья курьерской доставки на электронный транспорт документов, а также провели интеграцию с помощью модуля для "1С" и настроили маршрутизацию документов. Благодаря этому переход на ЭДО получился плавным. Сотрудники продолжили решать свои рабочие задачи, параллельно адаптируясь к новому сервису».