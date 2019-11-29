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Альфа-банк обновил приложение мобильного банка

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Альфа-банк внес ряд улучшений в мобильное приложении. Теперь все основные операции можно выполнять за пару касаний, а графические элементы и страницы переработаны в соответствии с новыми принципами дизайна и верстки мобильных приложений.

Популярные разделы теперь всегда доступны на навигационной панели в нижней части экрана: платежи и переводы, история операция и чат. От каноничной красной кнопки «Платежи и переводы» отказались.

Переработан раздел с историей операций. Теперь можно в два касания повторить один из прошлых переводов с карты на карту. В операциях отображается комментарий отправителя и время платежа, а в исходящих еще и название шаблона. При обмене валюты отображается курс, по которому происходила конвертация.

Улучшен поиск отделения и банкомата. Появились поиск по адресу и станции метро. Можно посмотреть расположение банкомата на карте и узнать, насколько загружено отделение банка.

Упрощен процесс перевода по номеру карты. Код 3D-secure приходит в push-уведомлении и автоматически подставляется в поле подтверждения операции. При пополнениях с карт других банков больше не нужно указывать код CVC, если банк-эмитент его не требует.

Кроме того, появилась возможность выбрать счет при получении денег по номеру телефона. Можно менять шаблоны платежей и создавать автоплатежи по расписанию на счета юрлиц, например, поставщика коммунальных услуг. Ипотечный кредит можно погасить с карты другого банка без комиссии.

По данным Альфа-банка, мобильным приложением пользуются более 5 млн клиентов или 75% от активной клиентской базы.



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