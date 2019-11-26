Eisai использует DirectumRX для организации мероприятий

Сотрудники российского подразделения Eisai с помощью ECM-системы планируют и согласовывают научные мероприятия: утверждают программы, темы и докладчиков, бюджет и место проведения мероприятий.

Eisai – одна из ведущих фармацевтических компаний в мире, занимающаяся исследованиями и разработкой лекарственных препаратов в различных терапевтических областях, которые характеризуются большим количеством нерешенных медицинских вопросов, в том числе, в онкологии и неврологии. Штаб-квартира компании находится в Японии.

Научные мероприятия – важный канал взаимодействия Eisai с медицинским сообществом и фармацевтическим рынком. С ростом активности у российского подразделения компании возникла потребность в автоматизации процессов планирования, согласования и проведения мероприятий.

При выборе системы для «Эйсай» были важны эргономичный и интуитивно понятный интерфейс, быстрое внедрение и обучение сотрудников, облачная инфраструктура для развёртывания без привлечения собственных ИТ-ресурсов. ECM-система DirectumRX полностью соответствовала требованиям компании.

В ходе проекта внедрения специалисты DIRECTUM автоматизировали в компании процедуры согласования и проведения научных мероприятий. Сотрудники «Эйсай» теперь взаимодействуют в едином информационном пространстве DirectumRX — в результате повысилась прозрачность и контролируемость процессов подготовки мероприятий (согласование программ мероприятий, утверждения докладчиков, согласование бюджета мероприятий).

Директор по юридическим и комплаенс-вопросам «Эйсай» Анна Змиевская сказала: «Предметная область автоматизации была качественно исследована на старте проекта, в ходе работ все пожелания к системе были обработаны и реализованы командой внедрения. Мы получили продукт, соответствующий нашим ожиданиям и упрощающий решение повседневных задач по организации мероприятий и совместной работе с электронным документами, а также учитывающий особенности предметной области и бизнес-процессов «Эйсай». Интуитивно понятный интерфейс, обучающие видеоролики по работе с системой DirectumRX, а также высокопрофессиональная поддержка выделенного сотрудника отдела внедрения и сопровождения проекта помогли коллегам быстро обучиться и начать работать в системе. От лица «Эйсай» выражаем благодарность команде внедрения и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Сегодня руководство «Эйсай» планирует перевести в DirectumRX договорную работу по всем направлениям деятельности компании.