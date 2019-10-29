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«Яндекс» запустил «Яндекс.Лончер» для планшетов

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о запуске планшетной версии «Яндекс.Лончера» — бесплатной оболочки для устройств на Android. Лончер пригодится, если вам по тем или иным причинам не нравится родной интерфейс вашего планшета — или вы просто любите кропотливо настраивать устройства под себя.

В Лончере настраивается всё, от анимации при переходе с экрана на экран до формы значков. Можно выбрать готовую тему оформления — тёмную или светлую, — или создать собственную: хоть бело-зелёную, хоть сине-розовую. Вариантов обоев больше сотни, они сгруппированы по темам: есть и котики, и космос. Обои могут меняться каждые сутки или не меняться вовсе.

Лончер — история не только про красоту, но и про удобство использования. В нём много продуманных мелочей, которые упрощают жизнь. Например, универсальная строка поиска — с её помощью можно искать контакты, приложения или информацию в интернете. Или сортировка значков по цветам — полезно, когда забыто название приложения, но в памяти осталось, что у него синяя иконка.

Алису в Лончере можно позвать прямо с рабочего стола или из экрана приложений. Не надо искать иконку — достаточно сказать: «Слушай, Алиса».

В Лончер встроена рекомендательная система. Она советует, что почитать, — в виде ленты Дзена, — и подсказывает полезные приложения. Лончер анализирует, какие программы уже установлены на планшет, и исходя из этого предполагает, что ещё может заинтересовать.

Чтобы попробовать Лончер, необязательно иметь суперсовременное устройство. Оболочку можно установить даже на планшеты с Android 5: эта версия ОС вышла четыре года назад. В тестовом парке разработчиков много старых смартфонов и планшетов — на них проверяется каждое обновление Лончера.

«Яндекс.Лончер» для планшетов уже доступен в Google Play.



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