HP представила в России новые устройства печати для офиса

HP Inc. представила на российском рынке ряд новых современных интеллектуальных устройств – обновленные модели МФУ и принтеров формата А3 и А4, которые сочетают в себе инновационные технологии, стабильное качество и продуманную систему защиты.

«HP предлагает расширенные возможности управления документооборотом за счет адаптации к рабочим процессам и потребностям пользователей, – отметил Павел Анохин, генеральный директор HP Inc. в России. – Когда создавалась новая линейка устройств печати, перед инженерами стояла задача разработать принтер, который бы сочетал в себе необычный дизайн и удобство использования, отличное качество печати и высокую надежность даже при больших рабочих нагрузках, беспрецедентную защиту и возможности расширения, позволяющие их владельцам использовать все преимущества новейших технологий».

Обновленная серия HP LaserJet 400 с новым микропрограммным обеспечением предоставляет лучшую на рынке систему безопасности, а благодаря новому тонеру EcoSmart позволяет компаниям обеспечить экономию энергопотребления до 18% по сравнению с предыдущей линейкой.

Устройства серии HP LaserJet 500 позволяют повысить энергоэффективность до 21% по сравнению с предыдущими моделями за счет использования новой технологии JetIntelligence.

Программное обеспечение HP Future Smart 4 повышает удобство работы и производительность устройств корпоративного класса уже сейчас и с перспективой на будущее.

Новые устройства HP LaserJet, оснащенные технологией EcoSmart, входят в число экологичных принтеров и МФУ HP, являясь самыми производительными в мире устройствами серии LaserJet с высоким уровнем энергоэффективности.

Расширен модельный ряд HP PageWide формата. В новом МФУ HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+ доступно внешнее устройство финишной обработки конечных документов со степлером, а также предоставляется возможность дополнительно оснастить МФУ дыроколом.

Расширенные линейки устройств LaserJet 700, разработанные специально для представителей среднего и крупного бизнеса, обеспечивают комплексную систему безопасности печати, которая необходима для защиты данных.

Новый принтер LaserJet A3 Enterprise M751 – это первое печатное устройство серии A3 LaserJet, которое использует картриджи с энергосберегающей технологией JetIntelligence. Помимо этого, данный принтер позволяет пользователю выбрать режим улучшенной цветопередачи Enhanced, что особенно важно для клиентов, у которых есть повышенные требования к цветным отпечаткам.

Расширенные функции микропрограммного обеспечения позволяют контролировать индивидуальные пользовательские настройки, а также обеспечивают возможность «клонирования» конфигураций устройств для упрощения процесса установки дополнительного принтера или МФУ.

Новые устройства серий HP LaserJet 400, 500 и 700 уже доступны в России.