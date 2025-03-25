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Softline Bell Integrator Алькод
|25.03.2025
|Bell Integrator разработала платформу автоматизации создания программного обеспечения на базе искусственного интеллекта «Алькод» 2
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецов Александр 127 1
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