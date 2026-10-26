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Forbo Форбо Еврокол Рус Форбо Стройтех Форбо Флоринг

Forbo - Форбо Еврокол Рус - Форбо Стройтех - Форбо Флоринг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.10.2026 «Первый Бит» автоматизировал кадровые функции Forbo Eurocol Rus в «1С:ЗУП КОРП» с интеграциями для расчета себестоимости 1
12.05.2009 «Форбо Стройтех» управляет бизнесом с помощью «1С:Предприятия 8» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Forbo и организации, системы, технологии, персоны:

9754 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 997 1
1С:Автоматизация 12 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12539 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13072 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2127 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2579 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 516 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1789 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6710 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1539 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
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