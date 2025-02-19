«Авиасейлс для бизнеса» — бесплатный сервис для организации командировок. Запущен в 2020 году в России. Он объединяет преимущества онлайн-тревел агентства и метапоисковика и упрощает организацию командировок. Теперь компании могут быстро находить самые выгодные предложения от партнёров «Авиасейлс» и без труда получать все закрывающие документы.