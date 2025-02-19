Aviasales Авиасейлс для бизнеса
«Авиасейлс для бизнеса» — бесплатный сервис для организации командировок. Запущен в 2020 году в России. Он объединяет преимущества онлайн-тревел агентства и метапоисковика и упрощает организацию командировок. Теперь компании могут быстро находить самые выгодные предложения от партнёров «Авиасейлс» и без труда получать все закрывающие документы.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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