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Aviasales Авиасейлс для бизнеса


«Авиасейлс для бизнеса» — бесплатный сервис для организации командировок. Запущен в 2020 году в России. Он объединяет преимущества онлайн-тревел агентства и метапоисковика и упрощает организацию командировок. Теперь компании могут быстро находить самые выгодные предложения от партнёров «Авиасейлс» и без труда получать все закрывающие документы. 


19.02.2025 «Авиасейлс для бизнеса» вышел на рынок Белоруссии 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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