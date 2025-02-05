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Трепов Игорь


05.02.2025 Коми отделение Сбербанка возглавил Игорь Трепов 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Трепов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2266 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 1
Россия - СЗФО - Псковская область 637 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 306 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5919 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
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