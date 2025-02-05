Коми отделение Сбербанка возглавил Игорь Трепов

Новым управляющим Коми отделением Сбербанка назначен Игорь Трепов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Карьера Игоря в Сбербанке началась в 2012 г. в Ростове-на-Дону. За это время он успел поработать в различных сегментах банковского бизнеса в трех городах России.

В Сыктывкар новый руководитель приехал из Пскова, где был заместителем управляющего местным отделением Сбербанка. На предыдущей должностной позиции одним из ключевых достижений Игоря стало внедрение проекта «Школьная карта». В 2022 г. получил благодарность от губернатора Псковской области за вклад в развитие банковского сектора региона.

Сбербанк Коми отделение Сбербанка возглавил Игорь Трепов

Игорь – кандидат в мастера спорта по плаванию, интересуется историей, увлекается волейболом и боксом, воспитывает трех детей.

Алина Хвищук, ранее занимавшая должность управляющего Коми отделением, возглавит Кировское отделение Сбербанка.