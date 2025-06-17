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Индексная книга (каталог) CNews*
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Терская Лариса


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Клиенты СОГАЗа могут записаться на сдачу анализов в офисах KDL в мобильном приложении 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Терская Лариса и организации, системы, технологии, персоны:

Инвитро - Invitro 71 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 47 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 28 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4117 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11606 1
Россия - РФ - Российская федерация 149743 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 228 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6008 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10220 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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