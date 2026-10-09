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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сидорова Екатерина

СОБЫТИЯ


09.10.2026 SberCIB представил три модели прогнозирования стоимости биткоина 1
28.11.2013 «Финотдел» ускоряет кредитные процессы с помощью BPMonline 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сидорова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 206 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9083 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 259 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54893 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36826 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14131 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8404 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3209 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 328 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Шевченко Юрий 4 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10998 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54152 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8582 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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