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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197735
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Мероприятия 894

Русанов Евгений

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Платформа виртуализации SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Молния» 1
10.02.2010 Рекордсмен "Мегафона" отправлял по 238 SMS в день в течение года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Русанов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10656 1
Технолид 2 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14714 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22802 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9412 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29592 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25358 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64503 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9238 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2049 1
Идилова Венера 1 1
Смирнов Дмитрий 108 1
Гринько Анастасия 1 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1069 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1299 1
Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
Россия - РФ - Российская федерация 165078 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 76 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6985 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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