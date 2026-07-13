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Русанов Евгений
СОБЫТИЯ
|13.07.2026
|Платформа виртуализации SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Молния» 1
|10.02.2010
|Рекордсмен "Мегафона" отправлял по 238 SMS в день в течение года 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Русанов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Идилова Венера 1 1
|Смирнов Дмитрий 108 1
|Гринько Анастасия 1 1
|Россия - ДФО - Хабаровский край 1069 1
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1299 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165078 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.