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Паламарчук Тимофей



04.02.2025 Bell Integrator (ГК Softline) разработала решение для автоматизации процессов подбора персонала для крупной финансовой организации 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Паламарчук Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 128 1
Softline - Софтлайн 2826 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 439 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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