ООО «НИО-Электроникс» — компания, специализирующаяся на разработке электроники, программного обеспечения, создании и поддержке IT-сервисов. С 2015 года занимается контрактной разработкой, а также продвижением собственных решений. Ключевые направления: разработка электронных устройств и ПО, контрактные проекты под заказ, собственные IT-решения и сервисы, полный производственный цикл (от прототипа до тестирования).