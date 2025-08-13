Разделы

НИО-Электроникс


ООО «НИО-Электроникс» — компания, специализирующаяся на разработке электроники, программного обеспечения, создании и поддержке IT-сервисов. С 2015 года занимается контрактной разработкой, а также продвижением собственных решений. Ключевые направления: разработка электронных устройств и ПО, контрактные проекты под заказ, собственные IT-решения и сервисы, полный производственный цикл (от прототипа до тестирования).

УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Решение «НИО-Электроникс», защищающее от утери USB-токенов, совместимо с операционными системам «Альт» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1
