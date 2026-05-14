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Морозова Виктория
СОБЫТИЯ
|14.05.2026
|Директором по маркетингу «МТС Web Services» назначена Виктория Морозова 1
|23.10.2020
|Сотрудники МТС под защитой «Альфастрахование» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Морозова Виктория и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 1
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|Samsung Electronics 11065 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.