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Морозова Виктория

СОБЫТИЯ


14.05.2026 Директором по маркетингу «МТС Web Services» назначена Виктория Морозова 1
23.10.2020 Сотрудники МТС под защитой «Альфастрахование» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Морозова Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Samsung Electronics 11065 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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