Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Сотрудники МТС под защитой «Альфастрахование»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Альфастрахование» застраховала сотрудников МТС и дочерних предприятий компании по договору страхования от несчастных случаев и болезней.

МТС – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции.

В рамках договора застрахованы сотрудники во всех регионах страны. Страховая защита покрывает риски болезней, травм, инвалидности и смерти.

«Страхование сотрудников от несчастных случаев и болезней – важная часть соцпакета, эффективный инструмент мотивации и значимое конкурентное преимущество организации на рынке труда. Мы ценим наше сотрудничество с ПАО «МТС» и рады, что благодаря накопленному опыту можем предложить клиенту оптимальные условия страхования и гарантировать высокое качество сервиса», – сказала Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «Альфастрахование».

Другие материалы рубрики

Что такое фаерволы и как они работают

ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020

Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ

«Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020

Как неправильно внедрить Agile. Десять главных ошибок

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей

Техноблог

Как сделать резервную копию компьютера Mac?

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Показать еще

Наука

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра