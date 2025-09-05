Получите все материалы CNews по ключевому слову
МетаПрайм
УПОМИНАНИЯ
|05.09.2025
|Мобильные приложения «Учет охраняемых объектов культурного наследия» и «Социальная электронная платформа» от «МетаПрайм» совместимы с «Ред ОС М» 1
МетаПрайм и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 891 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382386, в очереди разбора - 735049.
Создано именных указателей - 182426.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.