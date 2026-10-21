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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мельман Анна

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Ученые НИУ ВШЭ систематизировали методы защиты изображений 1
09.07.2024 В НИУ ВШЭ создали незаметный, но устойчивый цифровой водяной знак 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мельман Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36135 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 94 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11987 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5949 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 534 1
Евсютин Олег 3 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5172 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8340 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1842 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1552 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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