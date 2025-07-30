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Ледер Михаил
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|На ВСМПО-АВИСМА внедрили в производственный процесс новую технологию 1
Ледер Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 46 1
|ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151689 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1639 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1576 1
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