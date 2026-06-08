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Лебсак-Клейманс Анна

СОБЫТИЯ


08.06.2026 Россияне игнорируют отечественную розницу. Закупки одежды и обуви в зарубежном интернете взлетели на 22% – там дешевле и лучше 1
26.09.2024 Сбербанк: россияне стали чаще покупать одежду и обувь в интернете, но по-прежнему стремятся сначала примерить ее в офлайн-магазине 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лебсак-Клейманс Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 61 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8669 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1225 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13414 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12730 1
Карташов Станислав 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3298 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3119 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6938 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26869 1
Fashion industry - Индустрия моды 357 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1890 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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