Куринный Роман


СОБЫТИЯ


17.12.2025 «Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано на Кубани» 1
16.05.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Кубани» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Куринный Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1656 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 1
Васильев Александр 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2059 1
Россия - Кубань 217 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
