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Костылев Алексей

СОБЫТИЯ


23.09.2026 С поставщика БПЛА в Минобороны взыскали миллиард 3
02.06.2025 В Пулково запущена российская система видеоаналитики на базе машинного зрения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Костылев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Дрон Солюшнс 7 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 261 1
ЭФКО ГК 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1812 1
ИБС - Инновационные беспилотные системы - Транспорт будущего 17 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 879 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 277 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1178 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3999 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3214 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2126 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6627 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 623 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2851 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35665 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23556 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7574 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26753 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2622 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36662 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 237 1
Козаренко Юрий 16 1
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Россия - РФ - Российская федерация 167925 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47968 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3066 1
Россия - ПФО - Самарская область 1607 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 563 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34182 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21944 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8310 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8952 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3223 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1928 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3893 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 202 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11920 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 964 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 1
РИА Новости 1043 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
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