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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дмитриева Ольга

СОБЫТИЯ


18.09.2026 hh.ru: какие 14 профессиональных задач хотят решить россияне с помощью карьерных экспертов 1
18.10.2023 hh.ru запустил «Карьерный маркетплейс» с менторами, карьерными консультантами и психологами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дмитриева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1284 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1696 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3338 1
Россия - РФ - Российская федерация 167712 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8546 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6656 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1553 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3170 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16258 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5671 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3527 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 240 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472820, в очереди разбора - 724520.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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