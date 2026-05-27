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Дараселия Леван

СОБЫТИЯ


27.05.2026 Группа Rubytech, ФГАУ «ЦИТ» и Positive Technologies создадут безопасную среду для внедрения ИИ на российских заводах 1
17.08.2018 В Калининградской области запущен открытый портал информации о государственных и муниципальных закупках 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дараселия Леван и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1788 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 291 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 200 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3914 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54018 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36286 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26323 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1741 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 720 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6589 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25868 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13351 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7719 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1193 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1701 1
Кибербезопасность - Secure by design 60 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1393 1
АСУ ТП - ОАСУ ТП - Открытая АСУ ТП - открытая автоматизированная система управления технологическим процессом 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22731 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35106 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2482 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 42 1
Ведехин Игорь 41 1
Киреев Ильяс 5 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1472 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 1
Россия - РФ - Российская федерация 166512 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57787 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3843 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5522 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3041 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5737 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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