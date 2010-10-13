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Гольдфельд Валерий

СОБЫТИЯ


13.10.2010 Валерий Гольдфельд назначен техническим директором «Комстар-Регионы» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гольдфельд Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
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Ростелеком Роснет - ЦентрТелекомСервис 11 1
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ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
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Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
Сетевые решения - LANBilling АСР - Автоматизированная система расчетов 10 1
Кореш Виктор 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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