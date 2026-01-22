Разделы

Гибало Константин


СОБЫТИЯ


22.01.2026 Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя 1
14.07.2025 В России создается миллиардный фонд для инвестиций в БПЛА на ранних рискованных стадиях 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гибало Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 688 2
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 13 1
Беспилотные авиационные системы 74 1
ЦБСТ АНО - Центр беспилотных систем и технологий 4 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 90 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1517 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 15 1
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 6 1
Арикапитал УК 6 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 1
ПСБ - Промсвязьбанк 908 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 22 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 699 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 31 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3360 1
Даббах Арсений 15 1
Суверов Сергей 7 1
Саркисов Руслан 13 1
Безруков Андрей 31 1
Жиц Роман 1 1
Потанин Владимир 81 1
Чернов Владимир 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 2
США - Северная Каролина 322 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1310 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Национальный проект 375 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 111 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 212 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 47 1
Ведомости 1278 1
РИА Новости 998 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2196 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 17 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 290 1
