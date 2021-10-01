Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Вертикаль
башенный оператор
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Публикаций - 43, упоминаний - 54
Вертикаль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 5
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Богуславский Леонид 25 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Муттерперл Михаил 21 2
|Царева Юнона 4 2
|Поярков Александр 2 2
|Таврин Иван 83 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Носов Николай 12 1
|Мехришвили Александр 11 1
|Кадыков Роман 15 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 5
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|РИА Новости 654 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru