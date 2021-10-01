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Вертикаль
башенный оператор


01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 1
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 2
24.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые поселки золотодобытчиков в Забайкалье 2
17.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые посёлки золотодобытчиков в Забайкалье 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 1
09.12.2016 Новая система освободит медиков в школах и детсадах от бумажной работы 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
18.04.2016 «Корус Консалтинг» развернула «Корус Five|Готовое рабочее место» в «Вертикали» 3
25.12.2015 Разработчики «Искандеров-М» мигрируют на отечественные САПР 1
27.11.2015 «Мегафон» готовится к продаже сотовых вышек 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
03.08.2015 Axelot внедрила «1С:Управление торговлей» в «Вертикали» 1
13.04.2015 «Вертикаль» внедряет комплекс решений CPM+ECM на базе систем Prestima и Directum 2
12.03.2015 «Аскон» поставил рекорд выручки. Ее половина приходится на оборонку 1
07.08.2014 МТС запустила собственную сеть 4G в Самарской области 1
02.04.2014 «Аскон» резко замедлил рост и провел реорганизацию 1
02.04.2014 Выручка «Аскон» по итогам 2013 г. составила 983 млн руб. 1
20.03.2014 «Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП 1
25.10.2013 Разработчик САПР для российской оборонки выпустил игру для iPhone и iPad 1
07.06.2013 НПП «Мотор» автоматизирует работу технологов на основе решений «Аскон» 1
21.03.2013 «Аскон» поставил рекорд выручки за счет ракет и подводных лодок 1
05.07.2011 «Аскон» и его бывшие сотрудники хотят закончить войну 2
17.06.2011 «Аскон» обвиняет бывших сотрудников в краже кода 2
10.03.2011 Разработчики САПР «Вертикаль» покинули «Аскон» в полном составе 4
10.03.2011 Инвестиции МГТС в модернизацию сети в 2010 г. составили 2,4 млрд руб. 1
24.12.2010 Разработчик «Иглы» и «Искандера» получил российскую CAD-систему 1
18.10.2010 «ЦСКБ-Прогресс» автоматизирует работу технологов с помощью решений «Аскон» 1
03.04.2009 Объем продаж «Аскон» в 2008 г. вырос на 10% 1
06.08.2008 «Севмаш» расширит возможности PLM-решений «Аскон» 1
04.06.2008 Форум «Белые Ночи САПР`2008»: итоги 1
21.04.2008 «Аскон» выпустил третью версию САПР ТП «Вертикаль» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 54

Вертикаль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 8
3779 6
EPAM Systems - Vested Development 9 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Sorsdata 5 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
Revo Technologies 6 5
GTS - Global Telesystems 8 5
Yandex - Яндекс 4103 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
ГКС - Группа компаний Систематика 198 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
АФК Система ПАО 998 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 5
РТКомм.ру 163 2
С-Телеком 5 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
WorkDay 16 1
Axelot - Акселот 84 1
СКБ Контур 416 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
SAP SE 3220 1
Программный продукт ГК 92 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 14 1
Альфа-Банк 1127 6
Gett 60 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
PPE Group 5 5
FGI Wireless 9 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 5
Avito - Авито 171 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
Восточный Банк 108 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 2
Global CIO 28 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Норвик банк 3 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
RTP Global 7 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
Уралсиб Банк 390 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
X5 Group 600 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 1
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 5
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
DevOps - Development и Operations 297 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Аскон Компас-3D 66 5
Google Android 10751 3
Linux OS 4276 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Office 365 769 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Excel 438 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Богуславский Леонид 25 5
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Зюзин Иван 4 4
Владимиров Максим 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Муттерперл Михаил 21 2
Царева Юнона 4 2
Поярков Александр 2 2
Таврин Иван 83 1
Дворкович Аркадий 169 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Пашенцев Виталий 11 1
Носов Николай 12 1
Мехришвили Александр 11 1
Кадыков Роман 15 1
Адмиральский Сергей 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Казахстан - Республика 2650 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Украина 3398 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Азия - Азиатский регион 1525 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 5
Восточная Европа 1691 5
Ближний Восток 1479 5
Северная Америка 1416 5
Чехия - Чешская Республика 500 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Чита 201 2
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Индия - Республика 2181 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Железнодорожный 34 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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