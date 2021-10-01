Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1

РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые поселки золотодобытчиков в Забайкалье 2

РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые посёлки золотодобытчиков в Забайкалье 1

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