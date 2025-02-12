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Брусницкий Алексей



12.02.2025 Первое в России решение для мониторинга видеопотоков ST 2110: «Стрим Лабс» внедряет отечественную систему на «ТВ Центр» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Брусницкий Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Стрим Лабс - Stream Labs 8 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5754 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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