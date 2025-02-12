Брусницкий Алексей
|12.02.2025
|Первое в России решение для мониторинга видеопотоков ST 2110: «Стрим Лабс» внедряет отечественную систему на «ТВ Центр» 1
Брусницкий Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
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