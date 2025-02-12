Первое в России решение для мониторинга видеопотоков ST 2110: «Стрим Лабс» внедряет отечественную систему на «ТВ Центр»

Компания «Стрим Лабс» завершила внедрение первого в России масштабного решения для мониторинга медиапотоков в формате ST 2110 на федеральном телеканале «ТВ Центр». Проект стал ключевой вехой в развитии отечественных медиатехнологий и открыл новые перспективы для российской отрасли телевещания, подчеркнув возможности для замещения зарубежных решений в условиях санкций. Об этом CNews сообщили представители «Стрим Лабс».

Масштаб внедрения превосходит привычные масштабы российских проектов в области мониторинга, обеспечивая полное покрытие задач по мониторингу на всех уровнях вещательной инфраструктуры. В рамках реализации был обеспечен мониторинг 192 HD-сигналов и 800 аудиопотоков в формате ST 2110, а также интеграция с системами оркестрации и резервирования. Благодаря высокопроизводительной обработке данных задержка отображения сведена к трем кадрам, что обеспечивает мониторинг в режиме реального времени. Проект включал развертывание отказоустойчивой системы, которая может обрабатывать до 48 видеопотоков на сервер и поддерживает протоколы резервирования, включая SMPTE ST 2022-7. В результате телеканал получил систему, соответствующую мировым стандартам и полностью обеспечивающую импортозамещение.

Стрим Лабс Первое в России решение для мониторинга видеопотоков ST 2110: «Стрим Лабс» внедряет отечественную систему на « ТВ Центр

«Это первое и пока единственное решение мониторинга потоков в IP медиасетях стандарта SMPTE ST 2110 от российского производителя, и оно полностью конкурентоспособно, даже в сравнении с иностранными решениями от именитых производителей. Сотрудничество с компанией «Стрим Лабс» полностью оправдало наши ожидания и дало уверенность, что в скором времени мы увидим и другие продукты от российских производителей совместимые со стандартом SMPTE ST 2110 и ST 2022-7», - отметил технический директор АО «ТВ Центр» Алексей Брусницкий.

Проект стал первым в России внедрением решения для мониторинга ST 2110 на отечественном программном обеспечении. Это внедрение стало важным шагом к независимости отечественного медиапроизводства от зарубежных технологий.