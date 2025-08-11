Получите все материалы CNews по ключевому слову
Альберт Камалеев
УПОМИНАНИЯ
|11.08.2025
|«Летай» оптимизировал качество связи на севере и востоке Татарстана 1
Альберт Камалеев и организации, системы, технологии, персоны:
|СИНХ - Таттелеком 212 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3116 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3187 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 133 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Мамадышский район - Мамадыш 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.