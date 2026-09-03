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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аверкиева Ольга

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Axenix предложил российским заказчикам услуги по импортозамещению HCM-систем 1
19.03.2021 Accenture вывела на российский рынок решение по автоматизации HR-служб 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аверкиева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5611 1
Accenture plc 722 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36464 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 602 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4890 1
Accenture MyConcerto 2 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Россия - РФ - Российская федерация 167207 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3510 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16184 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725124.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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