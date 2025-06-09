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АГНЕКО Сервис


АГНЕКО Сервис — российский системный интегратор программных решений для управления оборудованием и информационными ресурсами. Компания работает на рынке ИТ с 1999 года и специализируется на внедрении систем управления заявками, администрирования и мониторинга сетей связи и ПК, анализа трафика и журналов событий, систем управления доступом и безопасности, систем электронного документооборота и продуктов .

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 AГНЕКО и SimpleOne заключили партнерское соглашение в целях развития решений вендора 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

АГНЕКО Сервис и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 148 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 921 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 776 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 578 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 45 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3013 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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