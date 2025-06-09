Получите все материалы CNews по ключевому слову
АГНЕКО Сервис
АГНЕКО Сервис — российский системный интегратор программных решений для управления оборудованием и информационными ресурсами. Компания работает на рынке ИТ с 1999 года и специализируется на внедрении систем управления заявками, администрирования и мониторинга сетей связи и ПК, анализа трафика и журналов событий, систем управления доступом и безопасности, систем электронного документооборота и продуктов 1С.
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|AГНЕКО и SimpleOne заключили партнерское соглашение в целях развития решений вендора 1
АГНЕКО Сервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Чуканов Сергей 90 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.