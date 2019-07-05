Правительство России одобрило электронных нотариусов

Правительство одобрило законопроект об электронном нотариате, который позволит нотариусам дистанционно удостоверять сделки и проводить другие процедуры. Если закон будет принят, сделки можно будет заключать, не видя контрагента.



Поправки в закон о нотариате

На заседании правительства был одобрен законопроект, который позволит россиянам удаленно выполнять некоторые нотариальные процедуры, сообщает сайт правительства. Для этого будет использоваться единая информационная система нотариата (ЕИСН). Законопроект вносит соответствующие поправки в российское законодательство о нотариате.

В удаленном режиме можно будет нотариально свидетельствовать верность перевода документов с одного языка на другой, а также передачу документов физических и юридических лиц другим лицам и организациям. Кроме того, можно будет свидетельствовать принятие средств в депозит, взыскание денег или истребование имущества от должника. Также в список вошли обеспечение доказательств в виде осмотра сайта в Интернете и выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

Как пояснил премьер Дмитрий Медведев, «нотариусы смогут дистанционно удостоверять сделки. То есть для заключения договора предпринимателям не надо будет встречаться лично, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено».

Как это будет работать

Лицо, которому требуется провести одну из указанных процедур, будет направлять соответствующее заявление нотариусу через портал госуслуг. К заявлению нужно будет приложить необходимые электронные документы или сканы документов. Единая информационная система нотариата даст возможность нотариусу получить данные из других информационных систем, чтобы проверить сведения, предоставленные заявителем.

Россияне смогут удаленно получать нотариальные услуги

Проведя процедуру, нотариус будет составлять об этом соответствующий электронный нотариальный документ. Этот документ будет передаваться заявителю через единый портал госуслуг. По просьбе заявителя, документ может быть бумажным.

Через ЕИСН к удостоверению сделки можно будет привлекать двух и более нотариусов. Порядок их работы с системой для таких случаев определят Минюст и Федеральная нотариальная палата.

Какие сведения могут получать нотариусы

В 2017 г. в России был принят закон, который дал нотариусам право запрашивать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Оттуда они могут получить данные о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в эти акты.

Данные передаются через единую систему межведомственного электронного взаимодействия — к ней подключена единая информационная система нотариата. ЕИСН принадлежит Федеральной нотариальной палате, которая также является ее оператором. Система собирает и обрабатывает данные о нотариальной деятельности.

Также в 2017 г. было издано постановление правительства, которое обеспечило нотариусам доступ к государственной информационной системе миграционного учета и базовому государственному информационному ресурсу регистрационного учета граждан России по месту пребывания и по месту жительства.