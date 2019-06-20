Российский взломщик платежных систем избежал тюрьмы

Хакер из Челябинска был приговорен к 10 месяцам ограничения свободы за то, что с помощью вредоносного ПО взламывал личные кабинеты пользователей в платежных системах и аккаунты в социальных сетях. Украсть деньги у жертв хакер не успел.



Хакер из Челябинска

Суд приговорил жителя Челябинска к 10 месяцам ограничения свободы за взлом личных кабинетов в платежных системах. Приговор был вынесен Центральным районным судом Челябинска. Об этом сообщил «Интерфакс-Урал» со ссылкой на в пресс-службу суда.

Расследованием деятельности хакера занималось региональное управление ФСБ. По данным следствия, челябинец с помощью вредоносного ПО взламывал личные кабинеты пользователей в платежных системах и аккаунты в соцсетях. ФСБ задержала его еще до того, как он успел похитить у жертв деньги. В качестве пострадавших по делу проходит несколько человек.

Напомним, ограничение свободы заключается в том, что осужденный не имеет возможности покидать свое жилище в определенное время суток, посещать определенные места, выезжать из города, менять место жительства и работы, участвовать в массовых мероприятиях и т. д.

Варианты наказания

Челябинский хакер был признан виновным по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации. Данный параграф предлагает такие варианты наказания, как штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, исправительные работы на срок до одного года или ограничение свободы на срок до двух лет. Также возможны принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Челябинский хакер был осужден за взлом личных кабинетов в платежных системах

Параллельно хакер был осужден по части 1 статьи 273, которая предусматривает ответственность за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Этот раздел предлагает такие варианты наказания, как ограничение свободы на срок до четырех лет или принудительные работы на тот же срок. Кроме того, возможно лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев.

Похожие случаи

Это не первый за последнее время случай, когда хакеру в России было назначено относительно легкое наказание. В апреле житель города Балаково Саратовской области был приговорен судом к 12 месяцам обязательных работ за взлом сайта для совершения платежей и оплаты коммунальных услуг в Омской области. Сайт был удаленно взломан осенью 2017 г.

Злоумышленнику удалось получить данные, обеспечивающие доступ к личным кабинетам пользователей сайта. Он скопировал эти данные, а также перевел на свой счет принадлежащие пользователям бонусы на общую сумму 2,1 тыс. руб.

После этого юноша обратился к владельцам сайта и сообщил им, что в системе имеется уязвимость. Он пообещал уточнить, какая именно, и как от нее защититься, если хозяева сайта ему за это заплатят. Однако организация, вместо того, чтобы согласиться на его предложение, обратилась в правоохранительные органы. После этого личностью и деятельностью хакера занялось УФСБ России по Омской области.

Хакера осудили по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию, либо копирование компьютерной информации, совершенные из корыстной заинтересованности. Статья предлагает гораздо более суровые варианты наказания, вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.