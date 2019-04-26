Пойманный ФСБ хакер из атомграда отправлен на год работать дворником

Пойманный ФСБ девятнадцатилетний хакер из Балаково был приговорен к 12 месяцам обязательных работ после того, как попытался продать компании данные об уязвимости в ее сайте. До этого он воспользовался найденной уязвимостью, чтобы скопировать конфиденциальные данные и похитить у пользователей сайта 2 тыс. руб.

Случай в Балаково

Житель города Балаково Саратовской области был приговорен судом к 12 месяцам обязательных работ за взлом сайта для совершения платежей и оплаты коммунальных услуг в Омской области. Девятнадцатилетнему хакеру придется в течение года работать дворником, сообщает РИА «Омск-информ». Такое решение принял Балаковский районный суд Саратовской области.

Город Балаково известен тем, что там находится Балаковская АЭС, крупнейшая по выработке электроэнергии в России.

Сущность преступления

Как сообщала ранее прокуратура Омской области, хакер взломал сайт осенью 2017 г. Сам он при этом находился по месту жительства в Балаково, а взлом омского сайта осуществлял через интернет с помощью ПК и специального ПО. Ресурс «Новый Омск» сообщает, что речь идет о платежном сервисе «Все платежи».

Злоумышленнику удалось получить данные, обеспечивающие доступ к личным кабинетам пользователей сайта. Он скопировал эти данные, а также перевел на свой счет принадлежащие пользователям бонусы на общую сумму 2,1 тыс. руб.

Хакер из Балаково приговорен к 12 месяцам обязательных работ

После этого юноша обратился к владельцам сайта и сообщил им, что в системе имеется уязвимость. Он пообещал уточнить, какая именно, и как от нее защититься, если хозяева сайта ему за это заплатят. Однако организация, вместо того, чтобы согласиться на его предложение, обратилась в правоохранительные органы. После этого личностью и деятельностью хакера занялось УФСБ России по Омской области.

Впоследствии владельцы сайта вернули пользователям украденные у них бонусные баллы и нормализовали доступ к личным кабинетам.

Варианты наказания

Хакера осудили по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию, либо копирование компьютерной информации, совершенные из корыстной заинтересованности.

В качестве наказания данный параграф предлагает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Как вариант, осужденный может быть приговорен к исправительным работам на срок от одного года до двух лет. Возможно также ограничение свободы на срок до четырех лет, либо назначение принудительных работ на срок до четырех лет. Самым суровым наказанием является лишение свободы на срок до четырех лет.

Мягкие наказания хакерам

Это не первый случай в России, когда хакер получает минимальное наказание за совершенные правонарушения. Например, в 2018 г. хакер из Перми отделался минимальным штрафом за кражу миллионов. Сумма похищенных средств составила 3,6 млн руб., при этом злоумышленник был приговорен всего лишь к штрафу в размере 110 тыс. руб.

Статья, по которой он был осужден, предлагает в качестве максимального наказания шесть лет лишения свободы, а штрафы там варьируются от 100 тыс. до 500 тыс. руб., или же могут равняться доходу осужденного за период от одного года до трех лет.

Средства были похищены у ООО «Информ». Хакер запустил вредоносную программу на корпоративный компьютер компании, и эта программа позволила ему получить удаленный доступ к данным и ПО зараженной системы. Благодаря этому злоумышленник смог вывести средства компании на счета подставных физических лиц, после чего обналичил эти деньги.

Преступник действовал не в одиночку — у него было два сообщника. У одного из сообщников имеется хроническое психическое расстройство, в связи с чем суд направил его на принудительное психиатрическое лечение, не назначив никакого дополнительного наказания.