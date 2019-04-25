Oracle сменила свое название, чтобы не платить партнеру гонорар

Oracle отказалась выплатить своему торговому представителю $660 тыс. заслуженной комиссии с продаж, из-за чего он подал в суд на один из филиалов компании. Продажнику удалось выиграть разбирательство длиной в четыре года, но требовать деньги было уже не у кого — за это время Oracle успела создать новый филиал с другим названием и перевести туда все активы старого подразделения.

Дело АльНаджи

Бывший торговый представитель Oracle в Катаре отсудил у компании $660 тыс. причитающегося ему вознаграждения, но не смог забрать деньги, потому что Oracle внезапно изменила наименование своего юридического лица в этой стране. После этого предъявить судебный ордер на выплату средств он мог только старому юрлицу с пустыми счетами, пишет The Register.

Алаа АльНаджи (Alaa AlNaji) начал работать с Oracle Systems Limited, филиалом Oracle в Катаре, в качестве торгового представителя в мае 2013 г. Сотрудничество продлилось до июня 2014 г. Судя по данным иска, который АльНаджи впоследствии подал против компании, Oracle отказалась выплатить ему комиссию за продажи в том объеме, который был указан в трудовом договоре. Вместо этого компания начала настаивать на пересмотре условий сотрудничества.

АльНаджи отказался принять новые условия Oracle, за что и был уволен. Вскоре он подал на компанию в катарский суд. Разбирательство длилось четыре года. Наконец, в январе 2018 г. суд принял решение в пользу истца и обязал Oracle выплатить гонорар. Компания не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Однако в марте 2019 г. катарский суд подтвердил свое решение.

Новая компания

Сумма, подлежащая выплате, составляет 2,4 млн катарских риалов, то есть около $660 тыс. — таков общий размер комиссии, причитающейся АльНаджи за заключенные им сделки. Однако истец не смог получить деньги от того филиала Oracle, против которого подавал иск, поскольку за время разбирательства все его активы были переданы другому юрлицу.

Дело в том, что в июне 2015 г. Oracle зарегистрировала в Катаре новый филиал — Oracle (QFC) Systems LLC. К этому филиалу и перешли все дела, средства и сотрудники Oracle Systems Limited, ответчика по иску. Это решение могло быть никак не связано с судебным разбирательством — АльНаджи полагает, что оно имеет какое-то отношение к налогам. Компания не предупредила ни суд, ни истца об этом шаге.

Что теперь делать

Сам АльНаджи еще в 2014 г. переехал из Катара в США. Сейчас он ищет способ заставить Oracle America, местное подразделение Oracle, выполнить требование катарского суда. Он отмечает, что отношение к иностранным компаниям в судах Катара максимально уважительное и честное, что обеспечивает справедливость принятых решений.

Oracle сменила название филиала в Катаре, чтобы не платить местному партнеру

По просьбе The Register ситуацию прокомментировал Дэвид Лоу (David Lowe), партнер в юридической фирме Rudy, Exelrod, Zieff & Lowe, LLP, специализирующейся на трудоустройстве. По его словам, катарский суд должен теперь рассмотреть вопрос о том, распространяется ли решение по делу АльНаджи на новое юрлицо Oracle.

Если не распространяется, то американская судебная система, действительно, иногда обеспечивает приведение в исполнение решений иностранных судов, даже если с их странами нет соответствующих договоренностей. Для этого работа иностранного суда должна соответствовать определенным юридическим стандартам. По словам Лоу, интерес американского суда может очень подогреть тот факт, что Oracle, возможно, специально сменила юрлицо в Катаре, чтобы избежать выплат по иску.

Другие случаи

По просьбе The Register ситуацию прокомментировал также Майкл Палмер (Michael Palmer), партнер в американской юридической фирме Sanford Heisler Sharp, LLP, которая специализируется на случаях дискриминации и нарушения трудового законодательства. По его словам, не платить торговым представителям заработанную ими комиссию — обычное дело для Oracle.

В настоящий момент его фирма занимается двумя похожими исками, которые подали против компании ее бывшие торговые представители Марселла Джонсон (Marcella Johnson) и Марьям Абришамкар (Maryam Abrishamcar). Претензии у них те же, что и у АльНаджи — они хотят получить свою комиссию.

При этом иск Джонсон носит коллективный характер — он подан от имени всех торговых представителей Oracle в Калифорнии. По словам Палмера, этот иск может охватывать сотни или даже тысячи продажников, обманутых Oracle. По данным самой компании, в 2017 г. ее штат насчитывал 35 тыс. сотрудников.

Отговорки Oracle

Заставить Oracle через суд выплатить комиссию с продаж сложно, но реально. Например, бывший торговый представитель Oracle Фелиция Уилсон (Felicia Wilson) отсудила у компании в нью-йоркском суде $257 тыс. невыплаченного вознаграждения, и даже получила свои деньги в 2018 г., несмотря на то, что Oracle подавала встречный иск. За финансовый 2014 г. Уилсон заработала около $874 тыс. комиссии с продаж, но Oracle согласилась заплатить только $616 тыс., из-за чего девушка и обратилась в суд.

Oracle ежегодно подписывает с каждым своим торговым представителем новый трудовой договор. Условия договоров могут меняться год от года. Однако, если он не подпишет новый договор, у него останутся неоплаченными те сделки, над которыми он уже какое-то время работает, но они еще не финализированы. Поэтому большинство представителей предпочитают продолжать сотрудничать с компанией на меняющихся условиях, чтобы закрыть текущие сделки и получить за них деньги.

В деле Уилсон речь шла о продаже продукции Oracle компании Pearson, которая работает в сфере медиа и образования. Сделка была финализирована в 2014 г., хотя Уилсон работала над ней более двух лет. Сумма продажи составила порядка $10,5 млн. При такой сумме комиссия Уилсон должна была быть рассчитана по ставке 9,4% (процент комиссии тем выше, чем больше сумма продажи).

Но в 2014 г. Oracle ввела новое правило — компания установила максимальную сумму продажи одному покупателю, на которую распространяется обычный порядок расчета комиссии. Если стоимость сделки превышает этот порог, то комиссия с «излишка» рассчитывается по чрезвычайно низкой ставке в 0,94%. Сделка с Pearson превысила лимит. Уилсон рассчитала вознаграждение по старым правилам, Oracle — по новым, отсюда и возникла разница.

До этого начальство Уилсон уверяло ее, что поправки 2014 г. на сделку с Pearson не распространяются. Кроме того, девушка не думала, что с юридической точки зрения Pearson, у которой сотня подразделений по всему миру, является «одним покупателем». С учетом этих обстоятельств суд встал на сторону Уилсон.