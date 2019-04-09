«Билайн» нарастил емкости сетей, чтобы улучшить качество «тяжелого» контента

Компания «Билайн» объявила об увеличении емкости сетей, выделенных под продажи операторам связи. Такое решение принято на фоне увеличения медиа-потребления россиянами в последние два года и их стремлением смотреть видео в высоком разрешении.

«Билайн» добавил сетям емкости

«Билайн» объявил об увеличении мощности своих сетей. Компания намерена ввести более 1 Тбит/с дополнительной зарезервированной емкости на всей территории России под продажи операторам связи. Это делается для обеспечения более быстрого доступа абонентов к «тяжелому» контенту – фильмам, видеороликам и прочим популярным материалам.

«Сегодня мы наблюдаем активный рост рынка по емкости из-за увеличения объемов потребляемого контента: по нашим экспертным оценкам, прирост потребляемой емкости составляет до 7% год к году, и в ближайшие годы данная тенденция сохранится. Вводя на сети новые емкости, мы готовы удовлетворить потребности как наших действующих партнеров, так и новых заказчиков», – сказал Сергей Быков, директор по взаимодействию с операторами связи и роумингу «Вымпелком».

Россияне охотнее смотрят видео в высоком разрешении

Сейчас компания уже реализовала 80% проекта. Окончание строительства и введение в эксплуатацию новой емкости в полном объеме запланировано на май 2019 г. Стройка включает в себя установку нового оборудования на магистральной части и зоновых каналах до ключевых точек стыка с заказчиками «Билайн»: операторами связи, контент-провайдерами, дата-центрами и прочими игроками. Ранее пропускная способность сети IP MPLS «Вымпелком» составляла 15,6 Тбит/с.

Россияне стали чаще смотреть качественное видео в интернете

Другим улучшением сети станет установка дополнительных узлов для предоставления междугородних каналов связи по технологии L2 VPN на всей территории страны. Для этого «Билайн» внедрит 63 новых роутера, которые позволят организовывать каналы связи L2 VPN со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с между крупнейшими городами страны c возможностью резервирования.

Параллельно с развитием сети в «Билайн» планируют улучшить качество интернет-соединения за счет оптимизации доступа: компания планирует приблизить популярный контент к пользователям и организовать новые пиринговые стыки с основными партнерами.

В «Билайне» отмечают, что необходимость модернизации сети и увеличение скорости доступа к контенту связаны с ростом потребления трафика на российском рынке, а также необходимостью обеспечить равную скорость доступа на всей территории страны. По оценке аналитического центра «Вымпелком», рост трафика вызван как ростом потребления медиа-контента, так и повышением популярности видео с высоким разрешением. Например, объем потребления контента популярных видео-хостингов увеличился на 33% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. За 2018 г. тенденция сохранилась: рост составил также 33%. Аналитики Deloitte отмечают, что увеличение медиа-активности жителей России в интернете составляет 59% за 2018 г.