Два ключевых топ-менеджера уходят из Facebook, поссорившись с Цукербергом

Из Facebook ушли директор по продукту, отвечавший за развитие приложений Instagram, WhatsApp, Messenger и Facebook, а также глава WhatsApp. Им не понравилось желание Цукерберга объединить все эти сервисы в одну платформу, сфокусированную на приватности. По их мнению, это подорвет популярность соцсети и приложений.

Спор о будущем Facebook

Facebook покидают два ключевых топ-менеджера — директор по продукту Крис Кокс (Chris Cox), отвечавший за развитие всех приложений, и вице-президент по WhatsApp Крис Дэниелс (Chris Daniels). Об этом компания сообщила в своем блоге.

The New York Times со ссылкой на собственные источники пишет, что причиной ухода обоих руководителей стал конфликт с гендиректором Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg). По сведениям шести источников, Цукерберг настаивает на интеграции различных сервисов компании в единую платформу, сфокусированную на приватности. Для осуществления этой цели гендиректор усиливает свой контроль над Facebook. Решение было принято на фоне скандалов на тему защиты пользовательских данных, которые не утихают вокруг компании.

Кокс и Дэниелс видят будущее Facebook иначе. Курс на приватность — это серьезная перемена для соцсети, которая традиционно поощряет людей публично делиться постами, фото и видео. Кроме того, директора различных сервисов опасаются, что объединение приложений отрицательно скажется на популярности и росте каждого из продуктов в отдельности. Также их настораживает попытка Цукерберга сосредоточить больше власти в своих руках, поскольку это может угрожать их автономии.

Незаменимый Кокс

Кокс, проработавший в Facebook более 13 лет, является третьим лицом в корпорации. Менее года назад он был назначен директором по продукту, то есть стал отвечать за развитие Instagram, WhatsApp, Messenger и Facebook вместе. Кокс входил в число самых первых 15 разработчиков, с которых начиналась компания. Сейчас ему 36 лет, и кое-кто в Кремниевой долине считал его возможным преемником Цукерберга, пишет The New York Times. Кокс также сыграл важную роль в создании ленты новостей, которая в последнее время находится под пристальным вниманием властей ряда стран в связи со скоплением там ложной информации.

Цукерберг написал в блоге, что не собирается прямо сейчас искать замену Коксу. Вместо этого менеджеры Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp будут отчитываться непосредственно перед гендиректором.

Директор Facebook по продукту Крис Кокс (слева) и гендиректор компании Марк Цукерберг

Сам Кокс отметил в собственном блог-посте, что компания «переворачивает страницу» в развитии своих продуктов, чтобы сфокусироваться на создании сети для обмена сообщениями, защищенной шифрованием и с высокой степенью совместимости компонентов. Кокс пояснил, что это будет большой проект, и для него понадобятся новые лидеры, которым нравится такой поворот событий.

После ухода Кокса директор по маркетингу Антонио Лучио (Antonio Lucio) будет напрямую отчитываться перед операционным директором Шерил Сэндберг (Sheryl Sandberg). Тем временем вице-президент Facebook по росту Хавьер Оливан (Javier Olivan) возглавит усилия по улучшению интеграции приложений Facebook.

Обезглавленный WhatsApp

Дэниелс был назначен главой WhatsApp в мае 2018 г. До этого он возглавлял команду Facebook по развитию бизнеса и занимал другие важные позиции. Как сообщают источники, Дэниелс не согласился с некоторыми решениями, которые были приняты в отношении его приложения. Он полагает, что новый курс негативно скажется на популярности WhatsApp, который особенно востребован за пределами США. Дэниелс, которому сейчас 43 года, принял решение покинуть компанию несколько месяцев назад, просто об этом не сообщалось ранее.

Глава WhatsApp Крис Дэниелс

После ухода Дэниелса WhatsApp возглавит Уилл Кэткарт (Will Cathcart), который ранее возглавлял приложение Facebook. За само приложение Facebook будет отвечать Фиджи Симо (Fidji Simo), которая руководила командой большую часть прошлого года, пока Кэткарт был в отпуске по уходу за ребенком.

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