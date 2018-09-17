Мировой рынок платформ «умного города» достигнет $755 млн к 2027 г.

Мировой рынок платформ «умного города» к 2027 г. достигнет $755 млн, говорится в отчете Navigant Research. Платформенный подход позволит реализовать концепцию «город как услуга» и будет способствовать организации эффективного взаимодействия между различными городами.

Платформы «умных городов»

Мировой рынок платформ «умного города» к 2027 г. достигнет $755 млн. Такие данные приводятся в последнем отчете Navigant Research. По мнению аналитиков, концепция создания таких платформ становится все более понятной. Крупнейшие мировые вендоры, такие как Nokia, Microsoft и Cisco, разрабатывают проекты, в состав которых входит множество решений, покрывающих самые разные области – от видеонаблюдения и создания сетей до парковки и мониторинга окружающей среды в «умных городах».

Интеграция сервисов «умного города» неизбежна и необходима, также как и их централизованная координация, говорят аналитики Navigant Research. Заказчики все чаще стремятся выработать единую стратегию подключения различных городских служб к интернету вещей. Таким образом, появление единой платформы позволит реализовать концепцию «город как услуга», а также будет способствовать организации эффективного взаимодействия между различными городами, выстраиванию партнерских отношений, необходимых для успешного развития городской среды в будущем.

«Платформенный подход к созданию «умного города» способствует внедрению инноваций и обеспечивает непрерывность предоставления городских сервисов. Он позволяет городам стать полноценными участниками современного мира, основанного на бизнес-платформах», – говорит Эрик Вудс, директор по исследованиям Navigant Research.

Мировой рынок платформ «умного города» к 2027 г. достигнет $755 млн

В качестве образцов управления ресурсами и предоставления услуг «умные города» могли бы использовать модели Uber, Airbnb, Amazon, Google и Facebook, считают аналитики.

Преимущества платформы

Платформенный подход к реализации концепции «умного города» позволит сделать его более удобным для рядового пользователя, будет способствовать созданию интуитивно понятного интерфейса. А значит, предлагаемый технологии станут востребованы. Тем не менее, вопросы обеспечения информационной безопасности по-прежнему остаются одними из ключевых в этой сфере. Особенно в случае, если созданием городских сервисов будут активно заниматься коммерческие компании.

Сегодня на рынок «умных городов» стремится выйти множество разработчиков платформ. По мнению Navigant Research, это может привести к тому, что сама идея создания «умных городов» может быть скомпрометирована чрезмерными PR-активностями, в то время как граждане ждут от нее настоящих инновационных преобразований. В таких условиях, по мнению аналитиков, правительствам городов необходимо разрабатывать платформенную стратегию, основанную на принципах открытости, использования стандартов и согласованности с другими технологиями и бизнес-программами.