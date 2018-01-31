Чиновников припугнули санкциями за срыв «Цифровой экономики»

Проектный офис программы «Цифровая экономика» запускает мониторинг заложенных в документ мероприятий. В случае срыва сроков реализации утвержденных мероприятий по вине исполнителей к ответственным чиновникам могут применяться дисциплинарные взыскания, а к организациям – исключение из перечня исполнителей, штрафные санкции и аннулирование контрактов.

Запускается мониторинг выполнения мероприятия «Цифровой экономики»

Проектный офис по реализации программы «Цифровая экономика», созданный на базе АНО (автономная некоммерческая организация) «Аналитический центр при Правительстве РФ», займется мониторингом хода выполнения мероприятий программы. Об этом CNews рассказал заместитель руководителя Проектного офиса Владимир Месропян.

Программа «Цифровая экономика» была утверждена Правительством России летом 2017 г.

В конце года Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности были утверждены планы мероприятий по четырем из пяти направлений программы: «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Нормативное регулирование» и «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов».

Мероприятия утвержденных планов нацелены на реализацию вех, сформулированных в терминах эффектов для бизнеса и граждан (потребителей продуктов и услуг) и зафиксированные в программе «Цифровая экономка». Мониторингом исполнения соответствующих мероприятий и вех займется Проектный офис. По каждому из мероприятий указаны курирующие его федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), а также перечни конкретных исполнителей, в числе которых могут быть как государственные, так и коммерческие или некоммерческие структуры.

Мониторинг в автоматическом режиме

По словам Владимира Месропяна, в ходе мониторинга будут проверяться как формальные результаты реализации комплекса мероприятий, так и конкретные ожидаемые результаты вех Программы, представляющие собой эффекты для граждан и бизнеса.

За срыв сроков мероприятий «Цифровой экономики» чиновникам грозят дисциплинарные взыскания,

а организациям исключение из числа исполнителей, штрафы и аннулирование контрактов

Информацию о реализации мероприятий Проектный офис будет получать от непосредственных исполнителей с мнением курирующих мероприятия ФОИВов, после чего будет проводиться ее технический контроль и верификация. Информацию о степени достижения ожидаемых результатов вех программы будет предоставлять АНО «Цифровая экономика» по итогам проведения экспертных заседаний рабочих групп, состоящих из представителей бизнеса и органов государственной власти.

Сопоставляя информацию об успешности реализации мероприятий, и реально достигнутых конечных результатов для граждан и бизнеса в рамках квартального отчета будут формироваться конкретные предложения по управленческим решениям и внесению изменений в планы мероприятий Программы.

По словам Месропяна, подача отчетности в рамках процесса мониторинга будет полностью исключать бумажный документооборот, а внесение информации по отклонениям от принятых планов будет осуществляться в информационной системе электронного взаимодействия участников программы «Цифровая экономика». Весь процесс подачи информации и ее анализ будет максимально автоматизирован в информационной системе. Это, по словам Месропяна, позволит заниматься мониторингом весьма скромному штату в Проектном офисе – в пределах пяти человек для текущих планов мероприятий.

Со стороны исполнителей мероприятий в каждом ФОИВ и организации в настоящее время проводится назначение конкретных ответственных лиц. Непосредственно представлением отчетных данных в информационную систему будет заниматься один человек один раз в месяц и только по тем задачам, где данная организация является действительным исполнителем работ по мероприятию.

Как будут наказывать за невыполнение мероприятий «Цифровой экономики»

В случае невыполнения мероприятия в рамках мониторинга Проектный офис обязан зафиксировать отклонение от заданного контрольного события мероприятия, проанализировать действия ответственных исполнителей (например, сообщали ли они ранее о возможных рисках и проблемах) и вынести на решение Подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по ИТ вопрос о корректировке параметров данного мероприятий, либо о применении соответствующих санкций к представителям организаций-исполнителей.

В случае нарушения исполнительской дисциплины решением Подкомиссии может быть инициирован вопрос о персональной ответственности должностных лиц соответствующих мероприятий.

При нарушении исполнительской дисциплины другими организациями может быть принято решение о лишении их статуса исполнителей по мероприятию. Если на исполнение данной работы были выделены бюджетные средства, то орган, заключивший соглашение с организацией-исполнителем, может применить различные меры: от штрафных санкций до полного разрыва отношений и возврата денежных средств.

Впрочем, как отмечает Месропян, в случае невыполнения каких-либо мероприятий на исполнителей не обязательно будут накладываться санкции. Например, результаты могли быть не достигнуты из-за отсутствия необходимого финансирования, ввиду отсрочки принятия какого-либо закона, срыва сроков внесения запланированных изменений в международные документы и стандарты и т.д. В этом случае Подкомиссия по цифровой экономике будет разбираться в причинах невыполнения мероприятий, и вносить изменения в Программу.

Проектный офис видит основную цель мониторинга в создании инструмента быстрого и эффективного предупреждения рисков, а также помощи ответственным исполнителям в решении их вопросов.